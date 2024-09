Sanz (BComú) defensa uns pressupostos que "donin la volta a la deriva elitista" de Collboni

Tenen "vocació clara de ser l'alternativa el 2027"



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha defensat aquest dimarts uns pressupostos municipals "que donin la volta a la deriva elitista" del govern de Jaume Collboni, després de la comitiva popular de la Mercè.

Sanz, que ha celebrat que les festes de la Mercè no hagin tingut incidents greus, ha acusat Collboni de posar el focus en polítiques de dretes i elitistes.

Per això, ha dit que els Comuns posen al centre debats "indispensables" per donar suport als comptes de Collboni, com regular el lloguer de temporada, abordar el decreixement turístic i congelar els preus del transport públic.

Sanz ha assegurat que BComú té una "vocació clara de ser l'alternativa el 2027" per recuperar les regnes de la ciutat, ha dit textualment.

COLLBONI OBRE I TANCA "LA PORTA"

Sobre un possible pacte de governabilitat, ha criticat que Collboni "ha obert i ha tancat la porta" unes quantes vegades, atès que va dir que faria un govern, però continua sol i no ha tingut cap acord majoritari per tirar endavant projectes de la ciutat, ha afirmat.

A més, li ha retret "posar les catifes vermelles als sectors, als 'lobbys' de la ciutat" amb polítiques allunyades de la realitat dels barris, segons ella.