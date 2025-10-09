Sanz (BComú) critica el pressupost de Collboni, que veu "trampós" amb la dotació per a habitatge

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú, Janet Sanz, ha criticat els pressupostos municipals 2026 proposats pel govern de l'alcalde, Jaume Collboni, especialment per la seva dotació per a habitatge: "És molt trampós dir que el vols incrementar quan fa 2 anys i mig que no aixeques ni un sol habitatge protegit a la nostra ciutat".
En unes declaracions als mitjans, ha lamentat que qüestions com aquesta o els desnonaments a famílies vulnerables de Vallcarca "denoten la hipocresia amb la qual el govern fa servir algunes de les seves principals eines" com el pressupost, que a parer seu hauria de transformar la ciutat.
Respecte a la posició de BComú en les negociacions, ha expressat la voluntat que hi hagi nous comptes, però supedita el seu suport a prohibir definitivament els lloguers de temporada a la ciutat i a que s'aturin els desallotjaments del barri de Vallcarca, condicions "indispensables".