Sanz (BComú) condiciona els comptes de Collboni a apujar la partida en habitatge i mantenir el 30%

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha assenyalat aquest dilluns que el grup condiciona el seu suport als pressupostos del govern municipal de l'alcalde Jaume Collboni a arribar a acords en habitatge, entre els quals hi ha augmentar-ne la partida pressupostària i mantenir la reserva del 30% per a habitatge protegit.
"Comptem amb un pressupost global anual d'uns 4.000 euros, 3.800 milions d'euros. I aleshores el que proposen és que uns 340 vagin destinats a habitatge. Crec que és una proporció petita. És una proporció petita en relació amb un pressupost de gairebé 4.000 milions d'euros. I què demanem llavors? Volem que creixi", ha explicat en una entrevista a 2 Cat recollida per Europa Press.
Sanz ha afegit a aquestes mesures la prohibició de la venda especulativa d'habitatge, a mantenir el Peuat --el Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (Peuat), que regula la implantació de tot tipus d'allotjament turístic-- i a "impulsar" els eixos verds de la ciutat.
Ha assegurat que el govern municipal ja fa dos anys que demostra que ha renunciat a la negociació "si no és amb un xec en blanc", i ha afirmat que el PSC vol, en les seves paraules, liquidar en 15 dies la negociació, un fet que veu molt just atès el calendari.
Sobre el turisme a la ciutat, ha assenyalat que veu com una "situació distòpica" que Barcelona visqui sense el turisme, però ha remarcat que els veïns s'haurien d'imaginar voler viure sense tants turistes.