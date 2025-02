Sanz opta per "coordinar les polítiques metropolitanes" al voltant de l'habitatge

Massot (APCE) reclama "seguretat jurídica" i Palomera (IDRA) defensa densificar la ciutat per tenir més eficiència

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha optat per "coordinar les polítiques metropolitanes en alguns temes importantíssims per a la gent", com l'habitatge, i que les administracions puguin treballar en solucions conjuntes per a tota la regió.

Ho ha defensat en l'obertura de la jornada 'L'habitatge a la ciutat dels 5 milions' abans del debat entre la consellera delegada de Vertix Group i vicepresidenta de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), Elena Massot, i el director de l'àrea d'Habitatge i Ciutat de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, moderat pel periodista David Cobo.

Ha sostingut que en analitzar les dades, no hi ha diferències entre el que passa a les comarques barcelonines del Baix Llobregat i del Vallès Oriental i Occidental, per la qual cosa considera "essencial" incorporar la perspectiva metropolitana en un àmbit central tant de l'agenda política com de la gent, textualment.

HABITATGE PROTEGIT

Per la seva banda, Massot ha assenyalat que Catalunya ha tingut una pressió demogràfica molt sobtada en les últimes dècades respecte a la qual hi ha hagut una "manca de planificació absoluta", per la qual cosa ha defensat construir habitatge nou de totes les classes, tant de protecció oficial com lliure.

Palomera ha desvinculat el problema de l'habitatge de l'augment de la demanda ja que, assegura, hi ha altres elements implicats, i ha afirmat que el Govern central ha fet un "diagnòstic correcte" en aquest àmbit, si bé ha plantejat, a parer seu, mesures massa tímides.

"Per primera vegada detecta que s'han d'atacar les fonts d'habitatge amb dinàmiques especulatives", ha insistit Palomera que, d'altra banda, ha alertat que hi ha entitats bancàries que estan atorgant hipoteques cada vegada amb més risc.

En contraposició, Massot ha afirmat que els promotors ajusten el preu dels habitatges al de cada territori, i ha reclamat a l'administració "seguretat jurídica" i que es posin les condicions perquè el sector pugui construir.

RESERVA DEL 30%

Sobre la reserva del 30% d'habitatge protegit en les noves promocions a Barcelona, Massot ha opinat que ha tingut resultats "molt escassos" i reflecteix que no funciona, per la qual cosa ha demanat donar-hi encaix en la conjuntura actual perquè pugui tirar endavant.

Així mateix, ha exposat que l'aplicació del 30% en noves promocions pot suposar problemes per als promotors a l'hora de definir l'oferta, per la qual cosa ha plantejat opcions com la de "dues porteries" als edificis per diferenciar l'accés als pisos lliures i als protegits.

Palomera ha criticat que "dir que el 30% de zero és zero és falsejar les dades" i ha defensat mantenir la mesura en les rehabilitacions per evitar un augment injustificat del preu, on s'ha mostrat a favor de densificar la ciutat per guanyar en eficiència i sostenibilitat.

En aquest sentit, ha defensat una Barcelona en la qual es guanyi en alçada de manera raonable i amb més espais verds en comptes de suburbanitzar tant el territori, un model que, assegura, és car: "Que Barcelona sigui una ciutat cara és una decisió pública", ha afegit.