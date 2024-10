Sanz (BComú) afirma que no entraran al govern de Collboni: "Volem ser l'alternativa el 2027"

Assegura que els seus vots a les ordenances fiscals i als pressupostos "no estan assegurats"

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de BComú, Janet Sanz, ha assegurat que els Comuns no entraran al govern de Jaume Collboni, atès que volen "ser l'alternativa" en les eleccions del 2027.

Ho ha dit aquest dijous en una entrevista a La 2 i Radio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat que "tampoc no estan assegurats" els seus vots a les ordenances fiscals --que es van aprovar inicialment dimecres-- ni als pressupostos.

La també futura líder del grup municipal després de la sortida prevista d'Ada Colau en el ple d'aquest mes d'octubre ha retret textualment a Collboni que el desembre del 2023 digués que volia arribar a un acord amb Xavier Trias (Junts), després amb Elisenda Alamany (ERC), "i ara diu que estaria disposat a pactar amb els Comuns".

Per ella, "això no té ni cap ni peus, perquè no és compatible voler pactar amb Junts i amb BComú", ha criticat Sanz.

Ha dit que l'alcalde va per lliure i fingeix que té majories per tirar davant propostes que en altres moments haurien d'haver estat vinculades a algun consens, en referència a la Copa Amèrica.

ELISENDA ALAMANY

Preguntada per les negociacions sobre el pacte entre ERC i el PSC (encara pendent de ser validat amb la militància republicana), Sanz ha considerat que la líder dels republicans a Barcelona i candidata a secretària general, Elisenda Alamany, "ha de donar explicacions al seu electorat progressista i a la militància".

En aquest sentit, ha dit: "Sorprèn que una persona que ve dels Comuns hagi estat treballant en aquest acord i, pel que deia Marta Rovira, intentant excloure BComú d'aquesta negociació".

HABITATGE

Ha explicat que la voluntat dels Comuns és "condicionar que hi hagi una política pressupostària que doni resposta a les necessitats de la ciutadania" i capgirar --en les seves paraules-- la deriva elitista del govern de Collboni.

Sanz ha assegurat que els socialistes no volen regular els lloguers de temporada --un dels compromisos del govern municipal perquè BComú votés a favor de les ordenances dimecres--: "Ho estem forçant".

"Veiem un partit socialista que, malauradament, està legislant en matèria d'habitatge perquè guanyi la dreta, i això és un problema per als votants progressistes", ha lamentat.

TURISME I SEGURETAT

La portaveu ha insistit en la necessitat de decréixer en turisme i créixer en activitats de valor afegit, recerca, innovació i ciència.

Sobre seguretat, ha defensat que "la resposta a la inseguretat no pot anar de la mà de la policia, ha d'anar de la mà de polítiques socials i inversió".