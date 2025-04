Santi Vila, sobre ampliar la pista curta de l'Aeroport del Prat: "300 metres han de poder encaixar"

Apunta que el creixement pot ser d'"uns pocs metres cap a nord i sud"

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Comitè Assessor d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona i exconseller de la Generalitat, Santi Vila, ha defensat ampliar la pista curta --que ha qualificat com la mesura més controvertida-- de l'Aeroport de Barcelona-el Prat: "Ens estem discutint per com encaixem 300 metres. I 300 metres han de poder encaixar".

En una entrevista d'aquest dimarts del diari 'Ara' recollida per Europa Press, ha apuntat que la fórmula del consistori d'allargar 300 metres és inferior que la petició d'Aena de fer créixer la pista "costi el que costi" 500 metres.

Vila també ha apuntat que el creixement es pot fer "uns pocs metres cap a nord i sud, si convé amb fórmules en les quals tingui a veure el tipus de pavimentació que s'utilitza per resoldre la transició entre els aiguamolls i el que és la mateixa infraestructura".

COMPENSACIONS AMBIENTALS

A més a més, ha afirmat que el dictamen de l'Ajuntament també treballa en el compliment de les "compensacions ambientals pendents" i en l'optimització de l'operació aeroportuària actual sense esperar l'ampliació.

Preguntat per si, amb l'ampliació, les aerolínies que vindran seran de llarg radi i no low-cost, ha dit que "la novetat" és que moltes de les companyies que ofereixen les més de 50 destinacions a llarg radi des de l'aeroport ja han parlat d'impulsar noves destinacions, textualment.

Ha afirmat que "un dels instruments" per combatre la turistificació a Barcelona no ha de ser limitar una infraestructura de mobilitat, sinó promoure polítiques urbanístiques i fiscals.

En relació amb si la Generalitat ha de tenir més pes en la gestió de l'enclavament aeroportuari, ha dit que no només aquest ens, sinó també els agents que hi tenen interessos legítims com els altres ajuntaments, en les seves paraules.