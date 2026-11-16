Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) crea un cercador d'extraescolars per arribar a les famílies

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha posat en marxa un cercador digital d'activitats extraescolars amb el suport de la Diputació de Barcelona per "garantir una oferta educativa més accessible, inclusiva i equitativa".
El cercador facilita a les famílies informació completa sobre les oportunitats educatives disponibles al municipi per fer-les més visibles, informa la Diputació en un comunicat aquest dilluns.
L'estratègia també preveu reforçar la coordinació entre les associacions de famílies (AFA) i les entitats locals i permet que qualsevol infant pugui participar en les activitats extraescolars d'altres centres educatius.