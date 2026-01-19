Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) comença a renovar els contenidors aquest dilluns

AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha començat a renovar els contenidors de la ciutat aquest dilluns, dins el contracte de neteja municipal aprovat el setembre del 2024.
Ho ha anunciat l'alcaldessa de la ciutat, Mireia González, en un vídeo publicat a Instagram i recollit per Europa Press, en què ha explicat que s'instal·laran prop de 25 contenidors al dia i que els primers a ser substituïts són els del vidre, de color verd.
En total es renovaran 1.800 contenidors, la qual cosa permetrà millorar l'espai públic i fer una "neteja en profunditat" de les zones on hi ha els contenidors, treballs que, ha alertat l'alcaldessa, poden suposar afectacions puntuals al trànsit.