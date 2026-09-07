Santa Coloma (Barcelona) canvia d'ubicació el piromusical de la festa major per perill d'incendi

AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha canviat d'ubicació el tradicional Piromusical de la Festa Major d'Estiu 2026 per l'activació del nivell 2 del Pla Alfa a la ciutat, que impedeix l'ús de pirotècnia a menys de 500 metres de terreny forestal.
Així ho ha informat el consistori en un comunicat, en el qual explica que en comptes del parc de Can Zam, els focs es llançaran des de l'Escola Salvatella i es podran seguir des del parc Europa, a partir d'aquest dilluns a les 22 hores.
En concret, s'habilitarà una àrea a la confluència de les avingudes Pallaresa i Francesc Macià, davant l'Hotel Ibis, i hi hauran desviacions de trànsit per fer l'espai segur per a la ciutadania.