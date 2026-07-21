Sant Quirze de Besora rep un estudi de la Diputació de Barcelona per impulsar la banda ampla

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora un estudi de provisió de banda ampla per impulsar la connectivitat d'alta velocitat: proposa com desplegar infraestructures de telecomunicacions per interconnectar equipaments i espais públics municipals i altres ubicacions.
L'estudi planteja un desplegament en 5 etapes, començant per connectar el punt d'interconnexió amb els equipaments culturals, seguit dels elements de la via pública, informa la Diputació aquest dimarts en un comunicat.
La tercera part és generar un punt de presència als polígons industrials; la quarta, connectar les masies considerades; i la cinquena determina el desplegament per fer un tancament d'anelles segons si es fa amb infraestructura soterrada o amb pals.