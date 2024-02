Sant Miquel del Fai (Barcelona) tanca fins al 29 de febrer per tasques de manteniment

BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El recinte de Sant Miquel del Fai, a l'espai natural dels Cingles de Bertí a Barcelona, tancarà al públic des d'aquest dimecres fins al 29 de febrer per dur a terme tasques de manteniment per estabilitzar el cingle, informa la Diputació de Barcelona aquest dimecres en un comunicat.

Les tasques es fan aquest febrer per no coincidir amb el període de nidificació, entre d'altres de l'àguila cuabarrada, classificada com una espècie vulnerable per la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN).

L'espai no estarà obert al públic els caps de setmana del 17 i 18 de febrer i del 24 i 25 de febrer (obre dissabtes, diumenges i festius), i les actuacions afectaran, entre d'altres, el pas de la Foradada, per on s'accedeix a fer la visita.