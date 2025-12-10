Sant Miquel del Fai (Barcelona) tanca fins al 15 de març per obres de manteniment

DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
L'espai natural de Sant Miquel del Fai (Barcelona) estarà tancat del 15 de desembre al 15 de març per dur a terme obres de manteniment i reduir el risc de despreniment, garantint la seguretat dels visitants.
Les obres, que es fan cada any en període hivernal, les efectuarà l'empresa especialitzada Talio i tindran un cost de 48.389,15 euros, explica la Diputació de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
Aquest any s'han produït tres despreniments de roca, dos dels quals lleus durant els mesos març i setembre, entre el pas de la Foradada i el salt del Tenes, i un de greu a l'octubre, entre el sector del Baluard i el salt del Rossinyol, que van ser protegits degudament.