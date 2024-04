Sant Miquel del Fai (Barcelona) estarà tancat fins la tardor per actuar en les esllavissades

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El conjunt monumental de Sant Miquel del Fai, a l'espai natural dels cingles de Bertí a la província de Barcelona, estarà tancat fins la tardor, quan la Diputació de Barcelona preveu reobrir-lo després dels treballs per actuar en els despreniments provocats per les pluges.

El recinte està tancat des del 9 de març arran dels despreniments al cingle per les pluges, localitzats entre el llac i el salt del Tenes, per la qual cosa un informe tècnic ha determinat dur a terme un seguit d'actuacions per garantir-ne la seguretat, informa la corporació en un comunicat.

El pressupost estimat per a aquestes actuacions d'emergència és de 250.000 euros i inclou el desbrossament, el sanejament i la purga de la zona, a banda de la consolidació del coronament del talús i el reforçament de la capçalera.