Sant Just Desvern (Barcelona) és el municipi amb la renda mitjana més alta de Catalunya

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

Sant Just Desvern (Barcelona) és el municipi amb la renda bruta mitjana (RBM) més alta de Catalunya, amb 67.169 milions d'euros, segons l'Informe de Conjuntura Econòmica de l'Hospitalet i el Baix Llobregat del tercer trimestre del 2024 del Fòrum Empresarial del Llobregat.

Per darrere de Sant Just hi ha Cabrils, Matadepera i Sant Cugat del Vallès (Barcelona), mentre que l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) és la localitat amb una tributació més baixa, amb un 18%, tot i que és la localitat que més contribueix a la recaptació d'impostos, amb més de 622 milions d'euros, ha informat el Fòrum Empresarial en un comunicat aquest dijous.

En aquest sentit, segons dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) del 2022, a la província de Barcelona hi ha 4 de les 7 localitats amb més RBM de l'Estat.

La llista està encapçalada per Pozuelo de Alarcón (Madrid), amb 85.323 euros per declarant; Valldemossa (Mallorca), amb 67.527 euros; i Boadilla del Monte (Madrid), amb 67.325 euros.

La ciutat de Barcelona té una RBM de 42.200 euros, superada per Collbató (45.484 euros), Castelldefels (44.274 euros) i Begues (43.178 euros).