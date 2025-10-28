BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La Xarxa Local i Regional pel Temps (Local and Regional Time Network), que agrupa ciutats del món que treballen pel dret al temps, ha nomenat Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Capital Mundial de les Polítiques del Temps 2026, que agafa el relleu a Bogotà (Colòmbia).
Es va decidir en l'Assemblea General anual a Barcelona, el 14 d'octubre durant la Time Use Week, i el reconeixement distingeix les ciutats "innovadores" en polítiques del temps, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dimarts.
Sant Boi ha estat reconeguda per la seva trajectòria en polítiques del temps, iniciada el 2011, i la seva innovació: recentment va presentar la Xarxa ConciliAcció per "ajudar a fer polítiques que afavoreixin la conciliació en les empreses".