Sant Adrià (Barcelona) tornarà a obrir la platja després del seu tancament per contaminació

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Sant Adrià de Besòs (Barcelona) reobrirà al públic la platja del Litoral després d'haver rebut l'informe favorable de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), després de gairebé quatre anys tancada pels avisos de contaminació, informa el consistori en un comunicat.

L'informe assegura que els treballs que s'han dut a terme per recuperar la qualitat química del sòl de la platja han estat "adequats i suficients" i compleixen amb els requisits establerts en el projecte de recuperació ambiental, ha avançat 'El Periódico' aquest dijous.

D'aquesta manera, l'ACR ha donat el projecte per aprovat i ha determinat que la platja és "apta per a l'ús previst", si bé s'implementarà un programa de control i seguiment per garantir que continua complint les condicions òptimes.

AJUNTAMENT

Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Adrià ha afirmat que està preparant les tasques de reacondicionamient de la platja, en matèria de neteja, i instal·lant tots els elements necessaris per a la reobertura de dutxes, jocs infantils i tarimes, entre d'altres.

Un cop finalitzi aquesta posada a punt, que el consistori està duent a terme juntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es retirarà la tanca perimetral i es permetrà als usuaris l'accés perquè puguin "tornar a gaudir de la platja del Litoral".