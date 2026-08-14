Sanclemente reivindica el dret dels veïns de Gràcia (Barcelona) a no ser expulsats del barri

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El periodista i historiador Vicenç Sanclemente ha centrat el pregó que ha donat inici a la Festa Major de Gràcia en la "crisi habitacional" i ha reivindicat el dret dels veïns a no ser expulsats del barri.
"Tenim diverses emergències davant nostres: la gentrificació, l'habitatge, l'emergència climàtica, la solitud no desitjada i la salut mental", ha expressat Sanclemente, que ha lamentat que en els últims 10 anys 6.665 veïns han hagut d'abandonar el barri per l'augment del preu de l'habitatge.
El pregoner ha assegurat que, a Gràcia, el lloguer mitjà per metre quadrat és de 17,73 euros, la qual cosa suposa que llogar un pis de 66 metres costa 1.170 euros, mentre que en el cas de la compra el metre quadrat té un preu de 5.932 euros, la qual cosa suposa que un habitatge d'aquestes mateixes característiques costaria més de 400.000 euros.
Sanclemente ha assegurat que, actualment, al barri hi ha 32 habitatges socials i ha criticat que, mentre en altres països europeus, com ara als Països Baixos o Àustria, se situa entorn del 29% o del 24%, respectivament, a Espanya suposa només un 1,7%: "Tenim una visió equivocada de l'habitatge públic".
El periodista també ha lamentat que el preu dels lloguers i els canvis generacionals hagin provocat el tancament de comerços tradicionals del barri.
LLENGUA
Sanclemente també ha afirmat que el català és "una llengua que perilla", ja que ha assegurat que al barri viuen 31.888 veïns que parlen altres llengües i que l'ús del castellà entre la gent jove ha anat en augment.
Per això, ha fet una crida a defensar l'ús del català a la vila de Gràcia, de la qual ha reivindicat la seva cultura pròpia i sentiment independent i de la qual ha dit que està sent amenaçada "pels fons voltor, els promotors, les institucions immobiliàries i les plataformes turístiques".
"Ens quedem a Gràcia, ens quedem als carrers, ens quedem a les places, perquè l'habitatge no pot quedar en mans del mercat", ha reiterat el periodista, que ha demanat sobirania residencial, protegir el comerç, preservar la cultura i la llengua, protegir l'espai públic i incorporar una perspectiva feminista i de cura, així com reforçar l'organització comunitària.
Durant la lectura del seu pregó, en presència de la primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, s'han escoltat crits dels assistents en contra del PSC.
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Entre les seves reivindicacions, Sanclemente també ha fet referència a l'emergència climàtica i ha demanat "places més permeables, més arbres, més ombres, més aigua" per al barri.
També ha posat el focus en la salut mental, amb el desig que Gràcia sigui un lloc on "ningú tingui vergonya de dir 'necessito ajuda', i un altre li respongui 'aquí em tens'".
Així mateix, ha fet referència a la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana 43, "un centre de detenció i tortura per part de la Brigada Político-Social" en el franquisme, i sobre la qual ha dit que ha de ser un espai de memòria, encara que no de passat, sinó de futur, perquè les generacions més joves coneguin la gran diferència entre la dictadura i la democràcia.