Sancionats 24 supermercats de Barcelona per defraudar 2,85 milions de kW en consum elèctric

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha detectat i sancionat 24 supermercats de Barcelona per defraudar un total de 2,85 milions de quilowatts (kW) en consum elèctric.
L'operació, duta a terme dimarts passat, va acabar amb 26 persones investigades com a presumptes autors de diversos delictes relacionats amb la defraudació del fluid elèctric, indica el consistori en un comunicat.
En total, van inspeccionar 26 establiments sospitosos de tenir connexions il·legals a la xarxa general, situats a 6 districtes de la ciutat, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample i Ciutat Vella, alguns de 24 hores i la majoria franquiciats.
En el dispositiu hi van participar 66 agents de la Guàrdia Civil, 35 de la Guàrdia Urbana, 12 de la Policia Nacional, a més d'11 sotsinspectors de Treball i Seguretat Social, coordinats per una inspectora, i 33 tècnics d'Endesa.
S'estima que mitjançant les connexions il·legals, que suposen un greu risc per a la seguretat en no comptar amb les proteccions ni revisions tècniques obligatòries, els establiments van estafar un total de 2,85 milions de kW, equivalent al consum de 814 habitatges durant tot un any.