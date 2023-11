Sánchez promet a Junts que complirà i que es donaran passos per la "resolució definitiva" del conflicte

Nogueras replica que "si és per fer el mateix" que a l'anterior legislatura, Junts "sobra"



MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS)

El candidat socialista a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest dimecres amb Junts a complir el pacte subscrit amb la seva formació i li ha garantit que en aquesta legislatura es donaran passos per a la "resolució definitiva del conflicte polític". Ho ha fet sense demanar que la formació renunciï als seus postulats independentistes. És més, ha subratllat que la Constitució espanyola els atorga el "dret" a seguir defensant aquestes idees "amb dignitat".

"Compta amb el compromís del PSOE i el meu per complir amb l'acord", li ha dit Sánchez a la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, durant el debat que han protagonitzat durant la sessió d'investidura.

Sánchez ha reconegut que ha fet falta "temps" i també "oportunitat política" per aconseguir aquest acord amb Junts. Així, ha explicat que, després de les eleccions del 23 de juliol, van haver de decidir si es mantenien ferms en les seves posicions i forçaven unes eleccions que podrien donar a PP i Vox l'oportunitat de formar govern o obrien una "negociació sincera i honesta", malgrat les "extraordinàries diferències" que els separen.

En aquest context, ha destacat que el que s'ha fet ha estat "transformar les vissicituds en oportunitats" des del convenciment que està demostrat que "ignorar" o "silenciar" els problemes no els soluciona.

"Seria hipòcrita políticament negar que tenim visions radicalment diferents, però hi ha alguna cosa que ens uneix com a element central: el progrés i l'estabilitat de Catalunya", ha destacat el candidat a la reelecció.

NO PERMETRE QUE L'ESPERANÇA ES FRUSTRI

Segons Sánchez, Catalunya "aposta per la negociació", reclama "solucions" a les forces polítiques i és el "moment adequat per fer-ho". En la seva opinió, ja s'estan donant "passos importants" per desjudicializar el conflicte, en referència a la llei d'amnistia, i perquè "on va haver-hi recel i ressentiment" s'imposi un "clima per l'entesa".

"Vivim un temps d'esperança i oportunitats per a Catalunya que tenim el deure d'aprofitar", ha asseverat, cridant a treballar "amb ambició" per poder resoldre el conflicte.

"No permetrem que aquesta esperança es frustri i que el ressentiment s'imposi", ha assegurat, just abans de deixar clar que no exigeix a Junts que renunciï als seus postulats perquè el "dret" a defensar-ho "amb dignitat" emana de la pròpia Constitució.

La portaveu de Junts, durant la seva rèplica, ha llegit diversos punts de l'acord subscrit amb el PSOE remarcant que l'objectiu és "obrir una nova etapa" amb una "dinàmica en termes diferents a l'última legislatura". "Si és per fer el mateix, nosaltres sobrem", ha deixat clar.

A més, ha insistit que l'acord estableix que "l'estabilitat de la legislatura queda subjecta als avenços i el compliment dels acords".

MANTENIR VIVA LA NEGOCIACIÓ

Després d'escoltar l'últim torn de Nogueras, Sánchez s'ha reafirmat en el seu compromís d'aprofitar aquest "moment històric". "Fructificarà si som capaços de mantenir viva i activa la negociació, si som capaços d'escoltar-nos sense assumir que la raó és patrimoni d'una de les parts", ha apuntat.

També ha reconegut que "queda molt camí per recórrer" perquè les "ferides triguen a cicatritzar" i es requereix "temps i perspectiva". "Aquesta legislatura donarem passos per resoldre definitivament aquest conflicte", ha conclòs Sánchez.