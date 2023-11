Sánchez a ERC, sobre el referèndum: "Qualsevol solució territorial ha de ser jurídicament viable"

Diu que en el PSOE pot haver-hi matisos o visions diferents sobre la "qüestió catalana" que respecta, com passa amb el seu "company" Page



El cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, ha posat en valor els acords que el PSOE i ERC van segellar la passada legislatura i ha apostat per "seguir treballant junts", atès que cal seguir "reforçant la cohesió social". Això sí, davant el referèndum que reclamen els independentistes, ha avisat que "qualsevol solució territorial" ha de complir "dos requisits": "ser jurídicament viable" i "comptar amb una àmplia acceptació social".

"De res serveix discutir sobre hipòtesis que no entren en el nostre ordenament jurídic. La Constitució és el marc irrevocable, el diàleg, el mètode", ha declarat Sánchez durant la seva rèplica al portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, en el debat d'investidura que se celebra al Congrés.

Prèviament, Rufián ha reivindicat la capacitat de la seva formació per "obligar Pedro Sánchez a convocar un referèndum a Catalunya, al mateix temps que li ha advertit que necessitarà al seu grup per mantenir-se al Govern: "No se la jugui".

Sánchez ha destacat que cinc anys i mig després que PSOE i ERC iniciessin la seva col·laboració --al·ludint a la moció de censura que va desallotjar de la Moncloa a Mariano Rajoy-- s'ha ratificat en el "gran error" que hagués suposat "seguir el manual del PP" que, segons ha dit, consistia en "l'immobilisme" i "l'intent d'ocultar una profunda crisi territorial".

"O millor dit, d'ocultar tant la corrupció com les retallades, agreujant aquest conflicte polític entre Catalunya i el conjunt del país", ha afegit, per subratllar que ell va ser "molt conscient" des del primer moment de "l'herència rebuda" que havien d'administrar perquè es va trobar amb una "societat dividida" i una "fractura social" i "l'esquinçament de líders independentistes a la presó".

No obstant això, el president del Govern central ha recalcat que en aquests anys s'ha "bolcat a revertir aquesta herència" amb l'objectiu que "les generacions futures no tornin a patir el que es va patir aleshores".

En aquest punt, ha presumit dels acords que ha forjat el seu Govern, com superar la judicialització del conflicte", "impulsar les llengües cooficials" en l'àmbit internacional o asseure les bases per una modernització "sense precedents" de la xarxa de Rodalies. Dit això, ha defensat que cal seguir treballant junts per reforçar la cohesió social.

AGRAÏMENT A ERC

Després de l'acord per a la Llei d'Amnistia, Sánchez ha apostat pel diàleg davant el "conflicte territorial" i ha insistit que "val la pena seguir treballant per un acord ampli que inclogui la immensa majoria de la societat catalana".

El cap de l'Executiu ha assegurat que han de fer el seu treball, que és "fer política", "dialogar" i "negociar", amb l'esperança que puguin arribar a un acord que "superi aquesta situació" i "l'estabilitzi per als propers anys", atès que això "interessa al conjunt de la societat catalana i al conjunt també de la societat espanyola".

"Tant de bo que, en aquesta propera legislatura que està a punt de començar, puguem aconseguir acords que ens permetin superar situacions inèdites en la política espanyola durant aquests últims 40 anys de democràcia pel bé dels nostres fills i també pel bé de les generacions futures. Crec que que val la pena l'obstinació", ha asseverat, per agrair "de cor" a ERC el seu vot afirmatiu en la investidura.

ERC ES CONGRATULA QUE "GENT COM PAGE NO MANI EN EL PSOE"

Per la seva banda, Rufián ha recordat a Sánchez que "fins fa quatre dies tenien nou persones a la presó", en referència als líders independentistes, al mateix temps que ha recriminat al PSOE que votés "a favor del 155" i "callés davant les imatges dels pals" l'1 d'octubre de 2017.

Però el portaveu d'ERC s'ha congratulat del context polític actual i que "gent com García-Page no manin" en el PSOE, perquè si no "no se solucionaria absolutament res" i els diferents actors "no es reconeixerien mai".

"I agradi més o menys, ni nosaltres desapareixerem ni vostès i els centenars de milers de persones que voten diferent desapareixeran, ergo fem política i negociació", ha afegit.

A més, Rufián ha llançat un dard a Junts, assegurant que "tots" els que votaran a favor de Sánchez aquest dijous "més enllà del teatre, aposten pel mateix, sigui obligats o no".

En aquesta línia, ha afirmat que "hi ha moltes formes de ser català i de ser independentista", demanant als ciutadans d'aquesta autonomia "reconèixer la seva pluralitat interna".

"QÜESTIONS INTERNES"

Davant aquestes al·lusions a Page, Sánchez ha retret a Rufián que digui que no es posarà en qüestions internes dels partits i després acabi "ficant-se en qüestions internes" del PSOE que ell dirigeix.

Després de posar en valor la democràcia interna del PSOE i subratllar que són els militants els que han validat les decisions de la Comissió Executiva, ha assenyalat que com a partit "gran" que són hi ha "diferents matisos" i "visions diferents" sobre com afrontar determinats problemes polítics, com "és la qüestió catalana". "Però compten amb el meu afecte i amb tot el meu respecte, com és el cas del company Emiliano García-Page", ha emfatitzat.