Sàmper advoca per una Catalunya "capital de les motos", abans del Gran Premi de MotoGP

Es preveu que la prova generi generi uns 125 milions d'euros
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat i president de Circuits de Catalunya, Miquel Sàmper, ha advocat aquest dimecres per una Catalunya "capital de les motos", abans de la celebració aquest cap de setmana del Gran Premi de MotoGP a Montmeló (Barcelona).
Ho ha dit a la presentació del Gran Premi en un acte celebrat a la Fundació Joan Miró, a Barcelona, amb el president de Fira de Barcelona i de Fira Circuit, Pau Relat; el conseller delegat de Circuits de Catalunya, Pol Gibert; l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, i l'executiu en cap de Dorna Sports, organitzadora del mundial de Moto GP, Carmelo Ezpeleta.
Sàmper ha recordat que la tornada total anual del circuit és de 500 milions, dels quals 125 venen de les motos, i que dona ocupació a 2.500 treballadors, i ha assenyalat que el Govern treballa per fer "cada vegada més gran el turisme esportiu".
Respecte a l'altre gran esdeveniment que es produeix anualment a Montmeló, el Gran Premi de Fórmula 1, Sàmper no ha avançat detalls de la negociació amb l'organització encara que "espera i desitja poder anunciar una renovació".
MILLORES EN SEGURETAT I NOVA TRIBUNA
En relació al circuit, en aquesta edició s'han implementat noves mesures per millorar la seguretat de pilots i comissaris, augmentant la distància entre els murs de protecció de les corbes 4 i 5 i instal·lant una nova tanca metàl·lica en aquest tram.
A més, s'està treballant en una nova graderia a final de recta per doblegar el nombre de seients de 500 a 1.000, que s'espera que estigui llista per al proper Gran Premi de Fórmula 1.
COL·LABORACIÓ CIRCUIT-FIRA DE BARCELONA
Relat ha assenyalat la necessitat que al circuit "passin coses tot l'any", i ha afirmat que en els 9 mesos de gestió del circuit per part de Fira de Barcelona s'han articulat projectes, en la seva opinió, transformadors per tenir un circuit més modern, segur i preparat.
Gibert ha recordat durant la presentació que aquesta és una "aposta forta" de la Generalitat per seguir tenint visitants gràcies al turisme esportiu una vegada acabada la temporada d'estiu, i Rodríguez també ha pres la paraula i ha definit com a excel·lent el primer any d'aliança del Circuit amb Fira.
RELACIÓ AMB DORNA
Ezpeleta ha dit que estan buscant arribar a un públic que no sigui només aficionat a les motos per la qual cosa és important "l'ajuda de Fira de Barcelona, Generalitat i Circuit", i ha assenyalat que hi haurà carreres de Moto GP al circuit "com a mínim" fins al 2031, i ha afirmat textualment que no s'imagina un mundial de motociclisme sense aquesta carrera.
L'executiu de Dorna ha reivindicat que a Catalunya "hi ha un coneixement de motociclisme que potser no hi ha en cap altre lloc del món".