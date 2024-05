Salvem el parc Joan Miró de Barcelona demana als candidats del 12M "solucions"

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

La plataforma Salvem el parc Joan Miró d'associacions de l'Eixample de Barcelona ha demanat aquest dijous als candidats de les eleccions catalanes "donar explicacions i oferir solucions a la destrossa del parc".

En un comunicat, ha dit que la Generalitat i l'Ajuntament han emplaçat en aquest parc la zona de logística de les obres de prolongació de l'L8 d'FGC, "sacrificant més d'un centenar d'arbres i un dels pocs espais lliures de contaminació".

A més a més, ha convocat una protesta el dijous 16 de maig a les 18 hores a la Gran Via "per continuar reivindicant una ubicació alternativa per a les obres".