Salellas (Guanyem) és investit alcalde de Girona després del pacte amb Junts i ERC

L'acord no permet governar Paneque (PSC), que va guanyar en vots, però va empatar en regidors amb Guanyem



GIRONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Guanyem Girona, Lluc Salellas, ha estat investit aquest dissabte alcalde de Girona després d'un pacte amb Junts i ERC, que sumen 17 dels 27 regidors del consistori.

Amb aquest acord, Guanyem, Junts i ERC desbanquen la candidata del PSC, Sílvia Paneque, que va ser la més votada en les eleccions municipals del 28 de maig.

Paneque va guanyar en vots tot i que va empatar en nombre de regidors --amb 8-- amb Guanyem Girona, liderada per Salellas.

LLUC SALELLAS

Salellas ha celebrat que l'acord permet un govern ampli que conjumina les "dues grans majories de la ciutat: la progressista i la independentista", i ha augurat que serà un govern sòlid i fort.

"L'esperança i la transformació sempre ha anat unida al progrés i al catalanisme, avui majoritàriament independentista. Aquest serà el rerefons ideològic del Govern municipal", i ha afegit que Girona serà una ciutat d'acollida i tolerant que s'oposarà als discursos d'odi.

També ha qualificat de "gran injustícia" que l'expresident de la Generalitat i exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, no pugui estar present en la investidura.

PANEQUE CRITICA L'ACORD

Paneque ha felicitat Salellas i li ha desitjat sort en el seu acompliment com a alcalde, però ha assegurat que l'acord de Guanyem, Junts i ERC "no té una explicació senzilla" i que ignora que els ciutadans van votar per un canvi, si bé ha estès la mà per arribar a acords pel bé de la ciutat.

Gemma Geis (Junts) ha advertit que Girona "s'enfronta a reptes als quals mai fins ara s'havia enfrontat", i ha defensat la necessitat de grans aliances per a la ciutat com la que aquest dissabte ha investit Salellas.

El regidor d'ERC Quim Ayats ha admès que hi ha desigualtats a la ciutat, però ha instat a "eradicar-les" per acostar-se a la igualtat i a la justícia social que els ciutadans anhelen.

PP I VOX

Jaume Veray (PP) ha demanat una institució més propera i àgil, i ha assegurat que la ciutat té un problema de seguretat i que la Policia Local està "enfrontada" amb el Govern municipal, per la qual cosa ha demanat tornar a les patrulles mixtes amb els Mossos d'Esquadra.

El regidor de Vox Franciso Javier Dominguez ha alertat de "la deriva separatista i sociocomunista" que, segons ell, afecta els barris de Girona, i s'ha compromès a treballar per restablir la llei i l'ordre a la ciutat.

ORGANIGRAMA

A Salellas l'acompanyarà Geis com vicealcaldesa i primera tinent d'alcalde i Ayats com a segon tinent d'alcalde amb l'àrea de Cultura, Esports i Educació.

Les tres formacions han acordat, de moment, 64 propostes que volen dur a terme des del govern municipal, entres les quals Salellas ha volgut destacar el compromís de destinar, a partir d'ara, un milió d'euros cada any a la compra d'habitatge per a lloguer social, i un altre milió a millorar l'accessibilitat a la ciutat.