Salellas exigeix un acord per desconvocar la vaga indefinida de neteja a Girona

GIRONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha exigit a l'empresa de neteja de la ciutat Girona+Neta i als seus treballadors que arribin a un acord pel "bé col·lectiu" per desconvocar la vaga indefinida iniciada pel comitè d'empresa de la companyia des de la mitjanit d'aquest diumenge.
En una anotació a X aquest dilluns recollida per Europa Press, l'alcalde ha subratllat que la decisió de mantenir aquesta vaga tindrà un efecte directe en el servei i assenyala que "la voluntat d'afectar els gironins i Temps de Flors" és òbvia.
Ha demanat disculpes a la ciutadania per les molèsties que la vaga pot ocasionar i ha remarcat que el servei de neteja i recollida de residus està externalitzat, per la qual cosa la negociació d'un nou conveni "és un tema entre l'empresa i el comitè, sense que l'Ajuntament hi pugui intervenir directament".
Malgrat que assegura que el desacord és entre les parts, ha defensat que el govern municipal ha treballat en els últims mesos per millorar el contracte: "Hem obert la porta a millores del servei, que serien una bona notícia per a tothom, i hem mogut les peces per facilitar l'entesa. El que se'ns va demanar s'ha fet", ha sostingut.
Salellas ha afegit que se senten "decebuts" amb la situació, però que continuaran treballant per facilitar un acord que permeti la millora de les condicions laborals del personal i la defensa dels interessos dels veïns.