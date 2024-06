Salellas diu que el responsable del tiroteig no és a Girona i demana explicacions

GIRONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat que el responsable del tiroteig al barri la Font de la Pólvora diumenge a la matinada se n'ha anat de la ciutat, i ha demanat explicacions al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la presència de metralladores a la localitat.

"Aquí hi ha un ministre d'Interior, amb competències molt grans pròpies d'un estat, que ha d'explicar per què hi ha armes d'aquest tipus pel carrer de les nostres ciutats", ha apuntat en una entrevista d'aquest dimarts a Rac 1 recollides per Europa Press.

En preguntar-li per les investigacions per detenir el responsable del tiroteig, en el qual van morir dues persones, una de les quals una dona que va ser atropellada, ha indicat que tot i que no en té informació sap que "ni ell ni la seva família són ara mateix a la ciutat de Girona".

També ha afirmat que la gent no ha de pensar que la Font de la Pólvora "és el Bronx", en referència al barri novaiorquès, i ha indicat que el que necessita el barri és una intervenció general i estructural en àmbits de seguretat, social, habitatge i urbanisme, textualment.

"Si no fem una actuació d'aquest tipus, i l'Ajuntament no ho pot fer, difícilment podrem canviar certes dinàmiques que s'estan generant en alguns punts del barri", ha remarcat Salellas.