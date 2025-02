Salellas diu que Girona té pressupost "any rere any", no com l'Estat, la Generalitat i Barcelona

GIRONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha remarcat que Girona aprova nous pressupostos "any rere any", a diferència de l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

"Això és gràcies a la generositat i a la feina conjunta dels tres grups municipals, de Guanyem, de Junts i Esquerra que, malgrat les diferències, tenim la capacitat de treballar per al país de manera conjunta", ha expressat en una entrevista d'aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press.

Preguntat sobre si Junts és favorable a la mesura de reservar el 30% per a habitatge social a Girona, no ho ha negat: "Aquest és un tema que no s'ha preguntat a l'Ajuntament de Girona", ha dit, i ha vinculat el problema de les okupacions amb els, en les seves paraules, centenars de pisos buits que hi ha a causa de la SAREB i el rescat que hi va haver de la crisi del 2008.

Sobre les paraules de l'expresident Artur Mas en què defensava que Junts havia de dialogar amb Aliança Catalana comparant-ho amb com va fer en el seu moment amb la CUP, Salellas ho ha lamentat i ha expressat que "evidentment que em dol", perquè, textualment, la CUP té certs límits que no sobrepassa com és el de la defensa dels drets humans.

Preguntat per la seva relació amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha manifestat que han parlat algunes vegades i que té previst anar-lo a veure al març: "Em sembla evidentment que no té raó de ser que un exalcalde de la ciutat i un expresident de la Generalitat hagi de viure a l'exili per haver organitzat un referèndum", ha dit.