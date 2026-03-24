La Sagrada Família veu "molt a prop" un acord amb Barcelona per a la façana de la Glòria

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha afirmat que veu "molt a prop" un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a la construcció de la verticalitat de la façana de la Glòria, per a la qual manté una previsió de 10 anys.
Ho ha anunciat aquest dimarts durant la presentació de resultats del temple del 2025, acompanyat pel director general, Xavier Martínez, i l'arquitecte en cap, Jordi Faulí, en la qual ha assegurat que les negociacions estan "molt avançades".
Ha assenyalat que si el regidor de l'Eixample i quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, afirma que cap veí es quedarà al carrer, vol dir que tot "avança per bon camí", si bé ha apuntat que en el camp de la política no se sap mai què pot passar.