La Sagrada Família veu "molt avançades" les negociacions amb Barcelona per a la façana de la Glòria

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
L'interior de la torre de Jesucrist representarà l'origen del firmament
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha assegurat que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per a la construcció de la façana de la Glòria estan "molt avançades" després del preacord al qual ha arribat el consistori amb els veïns afectats.
En una roda de premsa sobre les obres de la basílica, ha explicat aquest dimarts que estan en espera que el consistori "mogui fitxa" per avançar en la construcció de la façana.
Martínez ha dit que és imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro davant la façana de la Glòria, al carrer Mallorca, per culminar el projecte de l'escalinata principal d'accés a la Sagrada Família, tot i que avisen que l'obra també ha d'afectar altres edificis de l'entorn.
Ha recordat que el temple disposa d'un espai a l'illa contigua a aquest edifici de Núñez i Navarro, on es podria reubicar els veïns d'aquest immoble.
"Desconeixem quin és l'abast de la solució que vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala", i ha insistit que l'objectiu és acabar aquesta entrada al temple tal com la va dissenyar l'arquitecte Antoni Gaudí.
CONSTRUCCIÓ
L'arquitecte en cap del temple, Jordi Faulí, ha explicat que els fonaments de la façana de la Glòria es van construir fa anys i ha anunciat que en els pròxims mesos començaran amb la construcció de les torres laterals i que d'aquí a 1 any podran començar a elevar les 8 columnes que suporten les torres.
Ha detallat que, a diferència de la resta de façanes del temple, la de la Glòria s'estén fins a 35 metres mitjançant unes columnes bifurcades, fins a l'illa de davant amb una gran escalinata, que cobriria el carrer Mallorca.
Actualment, el temple disposa de la llicència per construir les torres, però necessita arribar a un acord amb l'Ajuntament, no només per retirar l'edifici que impedeix la construcció de la façana, sinó per obtenir la llicència que els permetria ocupar el carrer.
Faulí i Martínez, en línia amb el que el Patronat de la Sagrada Família ha anat anunciant els últims anys, han assegurat que en un màxim de 10 anys el temple hauria d'estar completament acabat.
TORRE DE JESUCRIST
L'arquitecte en cap també ha explicat els següents passos de la torre de Jesucrist després de la inauguració del papa Lleó XIV el passat 10 de juny, durant la missa del centenari d'Antoni Gaudí, centrats en el seu interior.
Ha assenyalat que per pujar a la creu que corona la torre calen 3 ascensors: els 2 primers, que arribaran fins als 35 metres, ja estan enllestits; en aquests moments construeixen el segon, fins als 85, i finalitzarà el projecte del tercer, fins a dalt de tot.
Respecte a la decoració, ha indicat que serà una representació de l'origen del firmament, representat per un mosaic format per més de 50.000 peixos que van de colors més violacis i blavosos fins al color blanc que representa la primera llum de l'univers.
CAPELLA DE L'ASSUMPCIÓ
Respecte a la capella de l'Assumpció, la construcció de la qual està previst que acabi a l'abril, Faulí ha dit que representa el mantell de la Mare de Déu, decorat amb un trencadís blau i subjectat per quatre àngels, i finalment coronada per un orbe i una creu gaudiniana.
Segons l'arquitecte en cap, per Gaudí aquesta capella està estretament relacionada amb la ciutat de Barcelona ja que dos dels seus sants més reconeguts, Sant Roc i Sant Josep Oriol, s'alcen damunt les dues portes que donen al carrer Provença, de la qual ocupa uns 2,5 metres.
A l'interior, ja s'han col·locat les 4 escultures que representen la vida de la Mare de Déu, obra de l'artista Mercè Riba, que també ha modelat les escultures dels sants, amb l'objectiu d'expressar "proximitat, bondat i misericòrdia".