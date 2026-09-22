La Sagrada Família veu "molt avançades" les negociacions amb Barcelona per a la façana de la Glòria

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
L'interior de la torre de Jesucrist, a la qual es podrà accedir el 2028, representarà l'origen del firmament
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha assegurat que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per a la construcció de la façana de la Glòria estan "molt avançades" després del preacord al qual ha arribat el consistori amb els veïns afectats.
Així s'ha expressat en una roda de premsa aquest dimarts per presentar l'avenç de les obres del temple, acompanyat per l'arquitecte en cap, Jordi Faulí, en la qual ha explicat que estan en espera que el consistori "mogui fitxa" per avançar en la construcció de la façana.
Ha assenyalat que el temple disposa d'un espai disponible a l'illa del costat on es podria reubicar l'edifici de Núñez i Navarro del carrer Mallorca, sense el qual es podria finalitzar la façana.
Martínez ha assenyalat que no saben "l'abast de la solució que vol donar l'Ajuntament", amb el qual han estat negociant des de fa més d'un any, i ha remarcat que sense retirar aquest edifici és impossible acabar la que seria la principal entrada al temple.
CONSTRUCCIÓ
Per la seva banda, Faulí ha explicat que els fonaments de la façana de la Glòria es van construir fa anys i ha anunciat que en els pròxims mesos començaran la construcció de les torres laterals i d'aquí a 1 any podran començar a elevar les 8 columnes que suporten les torres.
Ha assenyalat que, a diferència de la resta de façanes del temple, la de la Glòria s'estén fins a 35 metres mitjançant unes columnes bifurcades, fins a l'illa de davant amb una gran escalinata, que cobriria el carrer Mallorca.
Actualment, el temple disposa de la llicència per construir les torres, però necessita arribar a un acord amb l'Ajuntament, no només per retirar l'edifici que impedeix la construcció de la façana, sinó per obtenir la llicència que els permetria ocupar el carrer.
Faulí i Martínez, en línia amb el que el Patronat de la Sagrada Família ha anat anunciant els últims anys, han assegurat que en un màxim de 10 anys el temple hauria d'estar completament acabat.
TORRE DE JESUCRIST
L'arquitecte en cap també ha explicat els següents passos de la torre de Jesucrist després de la inauguració del papa Lleó XIV el passat 10 de juny, durant la missa del centenari d'Antoni Gaudí, centrats en el seu interior.
Ha assenyalat que per pujar a la creu que corona la torre calen 3 ascensors, dels quals els 2 primers, que arribaran fins als 35 metres, ja estan enllestits, i en aquests moments construeixen el segon, fins als 85, i finalitzarà el projecte del tercer, fins a dalt de tot.
Respecte a la decoració, ha indicat que serà una representació de l'origen del firmament, representat per un mosaic format per més de 50.000 peixos que van de colors més violacis i blavosos fins al color blanc que representa la primera llum de l'univers.
CAPELLA DE L'ASSUMPCIÓ
Respecte a la capella de l'Assumpció, la construcció de la qual està previst que acabi a l'abril, Faulí ha dit que representa el mantell de la Mare de Déu, decorat amb un trencadís blau i subjectat per quatre àngels, i finalment coronada per un orbe i una creu gaudiniana.
Segons l'arquitecte en cap, per Gaudí aquesta capella està estretament relacionada amb la ciutat de Barcelona ja que dos dels seus sants més reconeguts, Sant Roc i Sant Josep Oriol, s'alcen damunt les dues portes que donen al carrer Provença, de la qual ocupa uns 2,5 metres.