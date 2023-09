La Sagrada Família sorteja 15.000 entrades per veure la basílica durant la festa major de Barcelona

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Família sortejarà 15.000 entrades gratuïtes per visitar la basílica amb motiu de la festa major de Barcelona de la Mercè, els dies 22, 23 i 24 de setembre de 16 a 20 hores, informa aquest dimarts en un comunicat.

Els interessats es poden inscriure al sorteig des d'aquest dimarts fins al dilluns 18 de setembre a les 10.00, a través d'un formulari en el web de la Sagrada Família i les seves xarxes.

Amb aquesta cita anual, que vol mostrar a la ciutadania l'estat de les obres, 15.000 persones podran entrar de franc a la basílica, veure les escultures del tetramorf que coronaran la torre de Joan i de Mateu, i conèixer-ne el procés de construcció.

Com a novetat d'aquest any, els visitants podran descobrir espais no visitables, com l'Hort del Cimaci, l'interior de les cobertes i l'interior de la Torre de la Mare de Déu.

Podran fer-ho a través de realitat augmentada que oferirà l'aplicació oficial de la Sagrada Família i que s'estrenarà per a l'ocasió.