La Sagrada Família reobrirà "sempre" que es garanteixi la seguretat, davant la concentració dels docents

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família de Barcelona preveu reobrir "sempre que estigui garantida la seguretat" dels treballadors i visitants, després que aquest dilluns al matí els docents en vaga hagin bloquejat l'accés a la basílica.
Fonts del patronat del temple han explicat a Europa Press que de moment no han pogut obrir i que estan retornant els diners de les entrades.
En el cinquè dia de vaga de professors, els docents s'han concentrat des de primera hora davant la Sagrada Família amb pupitres i cadires per reclamar millores laborals i salarials.