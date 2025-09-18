La Sagrada Família, sobre la façana de la Glòria: "El pont és indiscutible, és el projecte de Gaudí"

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha confiat que la façana de la Glòria, prevista com l'accés principal al temple des del carrer Mallorca, es construirà tal com es va idear: "El pont és indiscutible, és el projecte de Gaudí".
Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa amb el director general, Xavier Martínez, i l'arquitecte director, Jordi Faulí, en què ha assegurat que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per obtenir els permisos continuen amb un "diàleg sincer i agradable".
Respecte a la data de finalització de les obres de la Sagrada Família, ha augurat que si les circumstàncies generals mantenen el curs normal, acabant el 2026 la torre de Jesucrist i iniciant el 2027 la façana de la Glòria, "segurament d'aquí a 10 anys es pugui construir".