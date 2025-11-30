La Sagrada Família celebra un segle de la finalització de la seva torre de Bernabé

SAGRADA FAMÍLIA - PEP DAUDÉ
BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
La basílica de la Sagrada Família ha celebrat aquest diumenge un segle de la finalització de la seva torre de Bernabé, la primera de les 18 projectades per Antoni Gaudí i l'única que va veure completada.
Els castellers del barri de la Sagrada Família han aixecat un castell i s'ha il·luminat la torre durant l'acte, al qual ha assistit el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, informa el temple en un comunicat.
També hi ha hagut un diàleg entre l'arquitecte director de l'edifici, Jordi Faulí, i l'arquitecta Chiara Curti, i s'ha obert l'exposició '1925-2025. Cent anys de la finalització de la torre de Bernabé', que es podrà visitar fins al 26 de maig de 2026.