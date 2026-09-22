La Sagrada Família celebra l'acollida del centenari de Gaudí: "Ha superat les expectatives"

Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha celebrat l'acollida dels actes del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, que va tenir el punt àlgid en la visita del papa Lleó XIV el 10 de juny: "La realitat ha superat les expectatives".
En una roda de premsa aquest dimarts per explicar l'avenç de les obres de la basílica, acompanyat per l'arquitecte en cap, Jordi Faulí, ha assenyalat que la visita del Sant Pare, que va oficiar la missa del centenari i va inaugurar la torre de Jesucrist, va ser una "fita excepcional" per al projecte de la Sagrada Família.
Ha destacat la recepció dels barcelonins i el "sentiment d'orgull col·lectiu" expressat de manera espontània després de l'acte del 10 de juny, segons Martínez, comparable amb l'acollida dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992.
"La Sagrada Família forma part de Barcelona i, alhora, és un element que Barcelona comparteix amb el món", ha assenyalat, després de també destacar la gran repercussió que va tenir l'acte en els mitjans de comunicació i les xarxes socials
Ha xifrat en 41.000 les notícies publicades sobre aquest tema, un 75% d'àmbit internacional, i ha explicat que durant el mes de juny es van registrar 47,5 milions de visualitzacions dels seus continguts a xarxes i van guanyar 225.000 seguidors, fregant el milió.