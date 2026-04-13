La Sagrada Família de Barcelona oferirà una entrada de franc als Jordis i Jordines per Sant Jordi

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família de Barcelona tornarà a oferir entrades de franc per als Jordis i Jordines per la diada de Sant Jordi, que se celebra dijous vinent 23 d'abril, i estrenarà una nova instal·lació visual, 'Llum primigènia', que es podrà gaudir del 21 al 27 d'abril.
Durant tota la diada, els Jordis i Jordines podran accedir gratuïtament al temple amb un acompanyant, reservant l'entrada a través del web del temple a partir d'aquest dilluns, explica en un comunicat recollit per Europa Press.
La Sagrada Família també oferirà 90 entrades dobles per visitar la basílica en un horari excepcional, a partir de les 20 hores, durant la revetlla de Sant Jordi el 22 d'abril: per entrar en el sorteig, els interessats s'hi han d'inscriure a través d'un formulari, també disponible al lloc web.