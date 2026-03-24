La Sagrada Família manté la voluntat que el Papa presideixi la missa del 10 de juny

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
L'arquitecte en cap de la Sagrada Família de Barcelona, Jordi Faulí, ha afirmat que el temple manté la voluntat que el papa Lleó XIV presideixi la missa de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la inauguració de la torre de Jesucrist el 10 de juny.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts durant la presentació de resultats del temple el 2025, acompanyat pel president de la Junta Constructora, Esteve Camps, i el director general de la basílica, Xavier Martínez.
També ha anunciat que durant el mes de maig es presentaran les activitats del centenari de Gaudí, que es commemora el 10 de juny, que coincideix amb el pas del sant pare per la capital catalana durant la seva visita a Espanya.