La Sagrada Família de Barcelona instal·larà pantalles a l'exterior del temple per la visita del Papa

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família de Barcelona, Esteve Camps, ha afirmat que s'instal·laran pantalles a l'exterior del temple per la visita del papa Lleó XIV el 10 de juny, en la qual el Pontífex beneirà la torre de Jesucrist.
Ho ha explicat en el cicle 'afterwork' d'El Periódico de Catalunya aquest dimecres, en el qual ha explicat que plantegen instal·lar entre 4 i 6 pantalles, en funció de l'acord al que arribin amb l'Ajuntament de Barcelona, i que també falten per definir els llocs exactes.
Ha detallat que la benedicció de la torre de Jesucrist comptarà amb una celebració litúrgica a l'interior del temple i que, després, el Papa sortirà al carrer Marina per realitzar aquesta benedicció, i que després "es farà una festa".
TROBADA "POPULAR"
D'altra banda, Camps ha dit que, durant la visita de Lleó XIV a la capital catalana, se celebrarà una trobada "popular" a l'Estadi Olímpic Lluís Companys sense limitació d'entrades, en principi, segons ell.
"No puc dir res més, només ens falta el vistiplau de la Santa Seu. Una cosa és el projecte i una altra l'autorització", ha afegit.
FAÇANA DE LA GLÒRIA
En relació a la façana de la Glòria i la seva escalinata, ha subratllat que no s'han inventat res i que és el que l'arquitecte Antoni Gaudí va projectar.
Ha agregat que les negociacions amb el consistori per resoldre una possible expropiació i enderrocament d'edificis al carrer Mallorca "va per bon camí".
"Actualment, amb l'associació de veïns estem bé, col·laborem al màxim i hi ha entesa. El mateix amb l'Eix Gaudí, i amb l'Ajuntament la relació també és excel·lent", ha resolt.