La Sagrada Família de Barcelona espera rebre el papa Lleó XIV el 2026, després de sol·licitar-ho al Vaticà

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família de Barcelona espera rebre el papa Lleó XIV a la basílica el 2026, després d'haver cursat la sol·licitud al Vaticà, de la qual preveu rebre una resposta aquest mes de setembre.
Ho ha explicat el president de la Junta Constructora, Esteve Camps, en una roda de premsa aquest dijous amb el conseller delegat, Xavier Martínez, i l'arquitecte en cap, Jordi Faulí, coincidint amb les portes obertes del temple per la Mercè, copatrona de la ciutat.
Camps ha explicat que, si la visita coincideix amb la missa solemne pel centenari de la mort d'Antoni Gaudí al juny, la "presidirà ell", i si no, presidirà una missa quan vingui.
CENTENARI
Sobre el centenari, el president de la Junta ha dit que comptarà amb un "programa ampli i divers" amb l'objectiu no només de commemorar l'efemèride, sinó també de continuar difonent la figura de l'arquitecte català.
Els actes es distribuiran de la tardor del 2025 al desembre del 2026, entre els quals destaquen la celebració del centenari de la construcció de la torre de Sant Bernabé, l'única que Gaudí va arribar a veure dempeus, el 10 d'octubre; la celebració dels 144 anys de la col·locació de la primera pedra el 19 de març, i la inauguració de l'exterior de la torre de Jesucrist coincidint amb el centenari el 10 de juny.