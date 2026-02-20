La Sagrada Família de Barcelona col·loca el braç superior de la torre de Jesucrist

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
El temple arriba als 172,5 metres i és l'església més alta del món
BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família de Barcelona ha col·locat aquest divendres el braç superior de la torre de Jesucrist, la més alta del temple, cosa que situa la basílica a 172,5 metres d'alçària esdevenint així el punt més alt de la ciutat.
La maniobra ha començat aquest divendres al matí després de permetre-ho les condicions meteorològiques i de seguretat, a causa de l'episodi de vent que afecta la capital catalana, i el temple ha entrat així en l'últim tram de la construcció de la torre de Jesucrist.
JORDI FAULÍ
En unes declaracions aquest divendres, l'arquitecte en cap de la Sagrada Família, Jordi Faulí, ha celebrat aquest dia tan "important", en culminar-se una de les parts més importants del temple i arribar al punt més alt.
Ha explicat que el braç de la torre s'ha construït en ceràmica blanca i vidre perquè sigui "resplendent" i que la instal·lació ha anat molt bé, ja que estava molt estudiada, i que en els pròxims dies o setmanes es retiraran les bastides i es podrà veure en tot el seu esplendor.
ES BENEIRÀ EL 10 DE JUNY
Així mateix, ha recordat que la torre s'ha enllestit a l'exterior però que encara falten per completar "molts detalls a l'interior", i espera que es pugui començar a visitar el 2028.
Faulí ha afirmat que la torre de Jesucrist es beneirà el 10 de juny d'aquest any en una "gran celebració", amb motiu del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
Preguntat per si s'espera la visita del papa Lleó XIV a la cerimònia, ha dit: "La desitgem, sí, però no està confirmada i per tant depèn del que decideixin ell i el Vaticà".
DIA PER RECORDAR
Faulí ha assegurat que aquest divendres ha estat "un dia molt bonic" en poder veure l'alegria i l'expectació dels barcelonins per veure finalitzades les sis torres centrals de la Sagrada, i ha recordat tothom qui ha dedicat una part de la seva vida al temple.
"És un dia per recordar tots els qui avui i en el passat han fet possible que la Sagrada Família hagi arribat al punt més alt", ha assenyalat l'arquitecte, que ha afirmat que la construcció ha estat un veritable repte.
FAÇANA DE LA GLÒRIA
Un cop enllestides les torres centrals, Faulí ha dit que el principal repte que tenen ara per davant és, "sens dubte", la façana de la Glòria, i ha dit que aviat en començaran a construir les quatre torres.
També faltarà per construir una segona sagristia, just darrere les dues capelles que flanquegen la façana principal, a més de la capella de la Penitència, del Santíssim i de l'Assumpció, que li agradaria veure acabades d'aquí a 10 anys.