La Sagrada Família de Barcelona col·loca el braç superior de la torre de Jesucrist

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família de Barcelona ha col·locat aquest divendres el braç superior de la torre de Jesucrist, la més alta del temple i que el situa a 172,5 metres d'alçària, amb la qual cosa esdevé el punt més alt de la ciutat.
La maniobra ha començat aquest divendres al matí després de permetre-ho les condicions meteorològiques i de seguretat, a causa de l'episodi de vent que afecta la capital catalana, i el temple ha entrat així en l'últim tram de la construcció de la torre de Jesucrist.
L'arquitecte director de la Sagrada Família, Jordi Faulí, oferirà una roda de premsa a les 13 hores amb l'arquitecte responsable de les torres del temple, Mauricio Cortés, per valorar la col·locació de la peça.