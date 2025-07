Sabadell afirma que serà contundent contra l'"ocupació i els radicals"

L'alcaldessa defensa la "bona actuació" de la policia

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés, ha expressat aquest divendres que el govern municipal serà contundent contra l'"ocupació il·legal i els radicals" després de la baralla que s'ha produït aquesta matinada als barris de la Creu de Barberà i el de les Termes, i que s'ha saldat amb un menor detingut pels Mossos d'Esquadra i quatre persones ferides per arma blanca.

En unes declaracions als mitjans, Farrés ha condemnat els fets, en què segons ella un grup de "radicals" ha actuat quan ja hi havia un dispositiu policial en marxa, han cremat contenidors i han llançat vidres contra els locals i la policia.

"La mateixa contundència que volem contra l'ocupació, que volem que vagin a la presó, també és igual amb la gent que s'ha aprofitat d'aquests aldarulls i que no representen el que és el barri de veritat", ha dit l'alcaldessa, que ha afegit que la voluntat de l'Ajuntament és que les dues persones que ocupaven un local entrin a la presó.

D'altra banda, ha defensat la "bona actuació" de la policia, que ha desplegat unitats de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) per controlar els aldarulls que s'han produït durant unes tres hores.

ORDRE DE DESALLOTJAMENT

Segons ha detallat Farrés, aquest dijous hi havia una ordre de desallotjament per part de l'autoritat judicial arran d'una denúncia que es va registrar dissabte passat, un fet que l'alcaldessa ha posat en valor per la "rapidesa i agilitat" amb la qual s'ha actuat.

"En aquest cas s'ha estat molt diligent", ha destacat l'alcaldessa, que ha posat en relleu que en tan sols cinc dies s'hagi pogut produir el desallotjament.

Ha advertit que s'està recopilant "tota la informació" possible per denunciar penalment i administrativament la gent que ha participat en els aldarulls, i en les seves paraules, acabaran identificats.

FERITS

Fonts de la policia catalana han explicat a Europa Press que aquests incidents s'han produït quan un grup de persones ha intentat expulsar un altre grup d'un local ocupat.

El ferit greu ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha enviat 7 unitats a la zona, i també han resultat ferides menys greus dues persones més i un agent dels Mossos, lleu.