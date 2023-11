Rufián diu que a Espanya hi ha "guerra judicial" i el PP demana a Armengol retirar-ho del diari de sessions

Apunta directament al jutge Manuel García-Castellón per imputar Marta Rovira per terrorisme en les protestes de 'Tsunami Democrátic'



MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha llançat diverses acusacions al Poder Judicial durant la seva intervenció al debat d'investidura, assegurant que a Espanya existeix "guerra judicial". Davant això, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, s'ha queixat sol·licitant a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que retiri del diari de sessions aquestes paraules.

En la seva intervenció durant el debat d'investidura de Sánchez, Rufián ha parlat en diverses ocasions de "guerra judicial", acusant PP i Vox de fer una "utilització" per "guanyar amb togues el que perden amb vots".

"Perquè tot món ho entengui, la guerra judicial en aquest país és un munt de jutges en una sala del Var al servei de PP i de Vox", ha agregat Rufián, que s'ha queixat de diverses actuacions que, segons ell, són "exemple d'aquesta guerra judicial".

I en aquest context, Rufián ha apuntat directament el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón per imputar la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per terrorisme en les protestes de 'Tsunami Democrátic'. "El mateix jutge que, per cert, encara no sap qui és M.Rajoy", ha assenyalat a continuació.

GAMARRA ES QUEIXA A ARMENGOL I SÁNCHEZ

Davant d'això, la portaveu del PP al Congrés ha sol·licitat la paraula una vegada ha acabat la intervenció de Rufián per queixar-se d'aquestes acusacions del dirigent d'ERC i ha reclamat que es retirin del diari de sessions.

"Pensava no ho hauria de fer perquè devia haver estat Sánchez qui hagués reprovat les acusacions al Poder Judicial i les que s'han abocat amb noms i cognoms", ha dit Gamarra, que també ha retret a Armengol que no el cridés l'ordre.

Sobre aquest tema, la dirigent del PP ha dit que no poden "tolerar" que s'acusin als jutges de prevaricar i de guerra bruta". "És una cosa que no podem tolerar", ha assenyalat.

Davant això, la presidenta del Congrés ha replicat a Gamarra que revisarà aquestes paraules de les quals es queixava la dirigent del PP i prendrà la decisió corresponent.