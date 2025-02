La rua de Carnestoltes de Barcelona 2025 recorrerà els carrers del barri de Sants

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

La rua de Carnestoltes de Barcelona d'enguany es trasllada com a novetat al districte de Sants-Montjuïc, concretament al barri de Sants, on començarà el dia 27 de febrer amb l'acte inaugural, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dilluns.

El dijous 27 de febrer a les 17.15 hores començarà l'acte inaugural del Carnaval de Barcelona, que enguany s'ha traslladat de Ciutat Vella al districte de Sants-Montjuïc; aquesta edició fusiona dos actes emblemàtics: l'Arribo al barri de Sants i l'Arribo central de la ciutat.

La festa començarà amb una animació a la plaça Benet i Moixí i, a continuació, els gegants de Carnestoltes donaran la benvinguda a la Reina Belluga, que presentarà la figura del Rei Carnestoltes d'enguany: Elon Muska Collonera; on a les 18.20 hores farà la seva entrada a l'Auditori Cotxeres (Sants) per rebre les claus del coet, que marcarà l'inici oficial del Carnaval a la ciutat.

Enguany l'Arribo adopta una temàtica galàctica, amb el lema 'Carnestoltes Còsmic', una proposta que transforma la celebració en una missió interplanetària per expandir la festa "més enllà de la Terra", on l'ajuntament ha convidat tothom que vulgui participar en aquesta festivitat a portar ulleres de sol de colors, radiografies velles, màscares de soldar o qualsevol element per protegir els ulls del llançament del coet.

A les 18.30 hores començarà la rua amb la Reina Belluga i la seva carrossa recorrent els carrers de Sants, on finalitzarà la desfilada a la seu del districte a les 19 hores amb la tradicional Taronjada, la pluja de confeti taronja que simbolitza la irrupció del desenfrenament i la sàtira carnavalesca a Barcelona; la festivitat s'allargarà fins al 5 de març.