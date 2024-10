Rovira (ERC) estén la mà a Junqueras per acabar junts el mandat i "evitar una trencadissa"

Lamenta que s'hagi intentat "treure avantatge" de la desconfiança interna en el partit

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha estès la mà a l'exlíder del partit i candidat a revalidar el càrrec, Oriol Junqueras, per acabar junts el mandat: "Encara som a temps d'evitar una trencadissa", ha assegurat.

"Tot cicle té un final. Oriol, aquest projecte que comencem junts encara som a temps d'acabar-lo junts i no separats i dividits", ha afirmat aquest dilluns en una conferència a la seu d'ERC que ha durat unes dues hores i que ha servit per fer balanç dels seus 13 anys de mandat.

La secretària general dels republicans ha instat Junqueras a garantir que deixen a les futures generacions "un partit fort, cohesionat, ferit, sí, però amb talent per tornar a créixer".

També ha lamentat que s'hagi intentat "treure avantatge" de la desconfiança interna que s'ha generat dins del partit per guanyar el congrés que la formació celebrarà el 30 de novembre.

"Aquesta desconfiança, massa vegades molt emocional, crec que s'ha anat alimentant de forma molt interessada. Jo crec que per treure avantatge en la carrera interna per guanyar el congrés. Penso que hi ha qui creu que quan pitjor millor per a ell", ha afirmat.

Rovira ha demanat a les candidatures que es presentaran a liderar el partit "començar a confrontar idees i deixar d'atacar a persones perquè pensen diferent", i ha defensat que ha d'haver-hi nous lideratges al món independentista.

Ha explicat que, abans de realitzar aquesta conferència per donar explicacions, li va demanar a Junqueras i a sis persones del seu equip una reunió, ja que només s'han vist 10 minuts a Cantallops (Girona) el dia que ella va tornar de Suïssa.

CAMPANYES DE CONTRAST

Ha tornat a demanar disculpes per la campanya dels cartells sobre l'Alzheimer contra l'exlíder d'ERC de Barcelona Ernest Maragall i el seu germà i expresident de la Generalitat Pasqual Maragall, i ha explicat que va ser un error i "per això ERC ha parat les campanyes de contrast definitivament i serà la nova direcció qui haurà de prendre decisions sobre què fa".

"Nosaltres vam decidir fer-ne ús perquè se'ns va demanar i perquè no érem competitius", ha sostingut Rovira, i ha qualificat de molt lamentable que s'estigui utilitzant aquesta polèmica per fer campanya interna, ja que considera que s'està generant una revictimizació dels Maragall.

Ha negat estar al capdavant d'una 'estructura B' del partit i ha assegurat que no ha pres "cap decisió" al marge de les estructures del partit, i ha explicat que hi ha grups de Whatsapp en els quals està Junqueras i no ella.

"Alguns d'aquests grups són estructurals, es prenen decisions polítiques i s'estableixen relacions amb gent de fora de l'organització, en uns altres es parla i es critica. Ara jo em pregunto, això també són estructures paral·leles?", ha qüestionat.

ACORDS AMB PSC

Rovira ha assegurat que va ser crítica sobre els pactes que es van fer prèviament entre ERC i el PSC, com el de les diputacions al juny de 2023: "Se'm va escapar de les mans. Crec que no va estar ben gestionat en relació a altres forces polítiques amb les quals negociavem, ni es va explicar ni va debatre suficient internament", ha lamentat.

A més, Rovira ha afegit que ara veu "clarament una justificació instrumental d'una banda de la direcció del partit", en ple procés congressual.

En el cas de la negociació per entrar en l'Ajuntament de Barcelona, ha assenyalat que va portar "molt malament deixar fora als Comuns", ja que considerava que afectava al procés de negociació dels Pressupostos, el que després va provocar l'avançament de les eleccions catalanes.

A l'acte han estat presents els pares de Rovira, l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el president d'ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, i la portaveu en el Parlament, Marta Vilalta.

També han assistit els exconsellers Laura Vilagrà, Manel Balcells, Natàlia Garriga, Tània Verge, Meritxell Serret, Dolors Bassa, així com l'exdiputada i candidata a secretària general de Nova Esquerra Nacional, Alba Camps.