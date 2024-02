Roser Vernet, Gabriela Cabezón, Marta Pera i Mar García Puig, Premis Ciutat de Barcelona 2023

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha reconegut la filòloga Roser Vernet, l'escriptora i periodista argentina Gabriela Cabezón, la traductora Marta Pere Cucurell i la filòloga i editora Mar García Puig amb els Premis Ciutat de Barcelona 2023.

El lliurament dels premis, dotats amb 9.500 euros, serà el 13 de febrer en una cerimònia a les 18 hores al Saló de Cent de l'Ajuntament presidida per l'alcalde, Jaume Collboni, informa el consistori aquest divendres en un comunicat.

A Vernet se li ha atorgat el premi de literatura en llengua catalana per l'obra 'Lo mig del món' (Club Editor) i a Cabezón el premi de literatura en llengua castellana per l'obra 'Las niñas del naranjel' (Random House).

Pera ha estat reconegut amb el premi traducció en llengua catalana per la traducció de l'anglès al català d''Orlando' (Viena Edicions) de Virginia Woolf, i García Puig amb l'Agustí Duran i Sanpere d'Assaig, Humanitats i Història per l'obra 'La historia de los vertebrados', escrita originalment en català i castellà i publicat per La Magrana i Random House.

L'Ajuntament organitza des del 1949 els Premis Ciutat de Barcelona, destinats des dels inicis al reconeixement de la creació artística, i des del 2021 van augmentar la dotació econòmica.