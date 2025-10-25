Roser Brosed (PSC), nova alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Roser Brosed (PSC) ha estat investida aquest dissabte alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), després de la renúncia del també socialista Enric Carbonell després de gairebé 20 anys en el càrrec, informa l'Ajuntament en un comunicat.
Brosed, regidora des de 2003, ha comptat amb els 7 vots del seu partit i de ARAses, les dues forces que conformen el Govern municipal, durant el ple d'investidura en el Teatre Municipal El Casino.
Carbonell ha dit que la seva renúncia és "oportuna i necessària", encara que seguirà formant part del govern municipal per complir el seu compromís amb el poble, ha dit textualment.
Brosed, segona dona a ser alcaldessa de la localitat, ha expressat el seu compromís de treballar "amb empatia i generositat per construir un poble obert".
"El meu compromís és d'humilitat, de lleialtat, d'estabilitat, de transparència. És un compromís de responsabilitat, d'honestedat, de seguretat i de dignitat per liderar aquest encàrrec", ha afegit.