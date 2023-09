Rosa Alarcón (PSC) formalitza la renúncia com a regidora de Barcelona i s'acomiada de l'Ajuntament

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

La regidora del PSC a Barcelona, Rosa Alarcón, ha formalitzat la seva renúncia en el ple d'aquest divendres després de presentar a finals d'agost la dimissió per motius de salut vinculats a la malaltia de Meige que pateix, i per la qual ja es va retirar de la política temporalment el mandat passat.

Durant el seu comiat en el ple davant la resta de regidors, Alarcón ha recordat el seu pas per l'Ajuntament i la seva estima per Barcelona, ha agraït el suport que ha rebut i ha reivindicat la política, a més de demanar empatia per les malalties minoritàries.

"És un dia difícil per a mi, la decisió no ha estat fàcil. La vocació de servei públic que tots tenim i la nostra estima per Barcelona ha fet difícil la decisió", ha expressat.

Ha detallat que a Catalunya hi ha 15 persones afectades per la seva malaltia: "Això m'obliga a posar-vos deures. Les malalties minoritàries són poc visibles i estan poc investigades. Necessitem visibilitat, recerca i empatia".

Alarcón, que ha estat regidora de Nou Barris i de Comerç, Restauració i Mercats, ha rebut "tot l'afecte i reconeixement" dels regidors de tots els grups municipals.