La Ronda de Dalt de Barcelona tindrà dos carrils entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El tram de la Ronda de Dalt comprès entre les sortides 5 i 6 tindrà des d'aquest dilluns i fins al 24 d'agost dos carrils per sentit per avançar en les obres de cobertura, segons ha informat aquest diumenge l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
La intervenció permetrà fer els treballs d'instal·lació del futur túnel, relacionats amb el cablejat, la seguretat, la ventilació i la il·luminació, després que la setmana vinent conclogui la col·locació de 56 de les 101 peces que formaran la nova coberta d'aquest tram de la via.
Els talls nocturns que es realitzen de diumenge a dijous des del passat 20 de juliol finalitzaran el 6 d'agost, per la qual cosa entre el 3 i el 6 d'agost coexistiran amb la reducció d'un carril per sentit.
La cobertura d'aquest tram de 340 metres donarà continuïtat a la ja construïda entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'IES Vall d'Hebron, on es van cobrir 200 metres.
Les obres van començar al juny de 2024 amb la construcció del mur central i les sortides d'emergència del futur túnel i compten amb una inversió prevista d'uns 12 milions d'euros per a l'estructura, als quals se sumaran altres 20 milions destinats a la cobertura, les instal·lacions i els acabats.