La ronda de Dalt de Barcelona reobrirà els seus carrils ràpids aquest dilluns

Les nits del 6 al 10 hi haurà talls puntuals



BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

La ronda de Dalt de Barcelona reobrirà aquest dilluns a les 4.30 hores els seus carrils ràpids, en què la circulació està restringida des de finals de juny entre els accessos 5 i 6 en sentit Besòs i Llobregat, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Les intervencions van deixar la via amb dos carrils per sentit operatius, per la qual cosa a partir d'aquest dilluns tornarà a tenir tres carrils per sentit oberts durant tot el dia.

No obstant això, fins al 10 de setembre, es duran a terme intervencions nocturnes de pavimentació, pintura i retirada de senyalització que comportaran talls puntuals.

TALLS PUNTUALS NOCTURNS

Durant les nits del 6, 7, 8, 9 i 10 de setembre es pavimentaran els carrils ràpids i centrals en els dos sentits de la marxa, entre els accessos 5 i 6.

La nit del 6 al 7 de setembre es tallarà el trànsit totalment en tots dos sentits de la marxa als carrils ràpids i centrals, a partir de les 22.30 fins a les 06.00 en tots dos sentits del carril lent i fins a les 08.00 en tots dos sentits del carril central.

La nit del 7 al 8 el tall total s'implementarà en tots dos sentits a les 22.30 i es mantindrà fins a les 08.00, amb l'obertura del carril lent en tots dos sentits, i a les 10.00 en el carril central.

Del 8 al 9 es faran els treballs de pintura, amb el tall total de la circulació a les 22.30 en sentit Besòs i a les 23.00 en sentit Llobregat, i s'obriran tots els carrils a les 04.30.

Finalment, la nit del 9 al 10 el trànsit es tallarà en sentit Besòs i la del 10 a l'11 en sentit Llobregat, per retirar els elements de senyalització de l'obra, de 22.30 a 04.30.

Durant els mesos d'estiu s'ha construït un mur per poder iniciar la segona fase de cobriment de la ronda de Dalt, entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron, i els treballs continuaran aquesta tardor, amb l'execució de les sortides d'emergència.