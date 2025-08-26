La Ronda de Dalt de Barcelona recuperarà els 3 carrils per sentit el 29 d'agost

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La Ronda de Dalt de Barcelona recuperarà els tres carrils per sentit divendres que ve 29 d'agost després de les obres de cobertura iniciades el 14 de juliol, segons ha informat aquest dimarts l'Ajuntament en un comunicat.
El consistori ha explicat que els treballs, prevists inicialment fins al 4 de setembre, finalitzaran una setmana abans i ha detallat que aquest estiu s'han construït prismes de serveis, noves voreres i portes de sortides d'emergència al tram entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca.
Per realitzar els treballs finals es preveuen dos talls nocturns totals entre les sortides 5 i 6, la nit del 27 al 28 d'agost en sentit Besòs, i la nit del 28 al 29 en sentit Llobregat, amb desviaments del tràfic per sobre de la ronda.
L'Ajuntament ha recordat que la cobertura d'aquest tram sumarà 340 metres als 200 ja executats i generarà un nou espai ciutadà i verd en benefici dels barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, en el marc de "una demanda veïnal llargament reivindicada".
La previsió és que el conjunt d'obres de cobertura i les seves instal·lacions finalitzin al maig de 2027 amb una inversió d'uns 12 milions d'euros per a l'estructura i d'altres 20 milions per a la cobertura, les instal·lacions i els acabats del túnel.